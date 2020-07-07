NFL酋長隊四分衛馬霍莫斯(Patrick Mahomes)剛簽下體壇史上最大合約，也為黑人運動員奪回王座，前一個紀錄是白人棒球員卓奧特(Mike Trout)。這紙大肥約也震驚了NBA，籃壇一哥詹姆斯(LeBron James)發文恭賀馬霍莫斯。

詹姆斯認識馬霍莫斯，他在IG貼出兩人合照，寫道：「恭喜啦兄弟，可不可以借我5塊錢？」雖然詹姆斯的薪水也很高，但NBA例行賽有82場，NFL例行賽只有16場，每場平均下來的薪水連詹姆斯也自嘆弗如。

《富比世》計算詹姆斯的淨資產4.8億美元，被估計日後可成長到10億美元。馬霍莫斯的肥約則是5.03億美元。馬霍莫斯沒有詹姆斯這樣的影響力，因為NFL較侷限於北美，加上代言收入並扣除許多開支，他的財富即使能追上詹姆斯也需要很長的時間。

另一個成就是NFL雖然黑人球員居多，不過馬霍莫斯只是第2位奪下超級盃MVP的黑人四分衛，他入行第3季就摘冠並奪得MVP。換成NBA就相當於鄧肯(Tim Duncan)那樣的人物，鄧肯進NBA第2季就摘冠並獲選總冠軍賽MVP，兩年就做完別人一世都做不到的事。

(中時電子報)