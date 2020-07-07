北捷推動1280月票政策上路滿2年，台北市長柯文哲自爆，有人用月票坐到1萬元，便要求交通局掌握每月搭乘超過3000元旅客的搭乘軌跡，台北市議員徐巧芯批，出了1280月票，可以讓人無限搭乘，「開吃到飽餐廳，就不要怪對方吃得多。」

大部分網友不太認同徐巧芯言論，底下網友紛紛留言，「我也不懂查一下有啥好酸的」、「吃到飽 確認一下你是真的大胃王有問題嗎」、「有人監督還不好喔？」更有網友在PTT上提出燒肉吃到飽」來比喻，台北市民為燒肉店老闆，如今有店員要幫你抓偷雞摸狗的人，還有什麼好不開心？

網友更進一步分析，捷運最遠距離淡水到新店票價65元計算，工作22日來回，每月交通費2860元，若想坐到破萬元，每天要來回淡水新店三趟才有可能，大家覺得合理嗎？

對於此特殊情況柯文哲認為，原則上不會為了防止漏洞搞得很複雜，因為畢竟是少數人，不用為了1個、2個人修改閘門、設計、程式重改。柯也強調，「不要緊張，我們在查還是會注意個資法，不會違反個資法」。

(中時電子報)