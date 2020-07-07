英國保守黨政客敦促英外交大臣就香港國安法問題利用《馬格尼茨基人權責問法》制裁相關陸共產黨和香港政府官員。

據《南華早報》報導，英國保守黨重量級政客不滿倫敦第一輪《馬格尼茨基法》制裁名單裏沒有陸、港官員，敦促外務大臣拉布（Dominic Raab）就香港國家安全法人權問題對相關人員進行制裁。在英國國會會議中，拉布被問到香港特首林鄭月娥的名字會不會出現在下一輪制裁名單上，認爲林鄭月娥等其它親共官員應以危害人權而被制裁。

政客稱無論這些人是誰，無論官職多高，就算是特首林鄭月娥和她家人也應被制裁。

拉布外務大臣回應他當然會考慮其它的提議，但不會直接提前做出判決是否林鄭月娥應在下一輪名單中。他還稱内部已經在考慮第二輪制裁名單。

昨日，英國政府對俄羅斯、朝鮮、沙烏地阿拉伯和緬甸因人權問題推動《馬格尼茨基法》實行制裁，對上列國家49位人員與機構進行禁止入境和財產凍結等制裁。

英方强烈譴責北京在香港推行國家安全法、稱其威脅香港的自由、民主和香港人的人權，違背了中英聯合聲明「一國兩制」的承諾。

(中時電子報)