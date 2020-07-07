苗栗榮服處徐偉光處長（後排右2）與後指部指揮官藍才豐（後排左3）探視抗戰老英雄董榮學（中）。（苗栗縣榮服處提供／謝明俊苗栗傳真）

今天是七七盧溝橋事變抗戰83周年，苗栗縣榮服處特底探視住在苗栗的2位抗戰老兵，99歲的老奇才及95歲的董榮學，2位老兵都曾在大陸參加抗戰，後隨政府來台，繼續保衛台灣、建設台灣及守護台灣，可謂「半生戎馬，功在國家」。

今年適逢七七盧溝橋事變全面抗戰83周年，退輔會苗栗縣榮服處長徐偉光及後備指揮部指揮官藍才豐，7日上午特別前往探視當年參加抗日戰爭的曾奇才及董榮學等伯伯們的生活起居情形，並致贈涼風扇，表達至誠的敬意、關懷與感恩，讓榮民長輩感受到溫馨與尊榮。

榮服處表示，99歲抗戰老兵曾奇才，老家在大陸廣東省開鐵工廠、雜貨店，民國28年戰雲密布，他毅然從軍還自願下部隊上戰場，最後關頭工兵還被當步兵用，奉命要奪下浙江被日軍占據的某機場。他來台後生育3子3女均有所成，是伯伯覺得最得意的事，從大陸、台灣一路走過來，自覺「人生故事真的是很難想像，有些比劇本還精采」。

95歲的董榮學，出生於山西晉城，年少失學，民國33年時從軍加入了抗戰的行列，在「第二戰區」作戰時，當長官下達「拂曉攻堅」、發出信號彈之後，就一馬當先帶著班兵殺進敵人陣地，將日本兵殺個片甲不留，這些都在腦海中深刻烙印。他們也很感謝政府及社會並沒有忘記他們，獲頒的抗戰勝利紀念章並視為傳家珍寶，因為那是他們一輩子的榮耀！

(中時 )