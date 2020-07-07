明星外野手貝茲（Mookie Betts）因為多次拒絕波士頓紅襪10年3億美元的合約（約88億新台幣），過沒多久就被交易至洛杉磯道奇，如今又因為疫情關係，外界普遍認為他無法在休賽季爭取更優渥的合約；對此，貝茲今（7日）在球團的記者會上就表示，不會去後悔自己做出的決定，但同一時間更擔心現在的疫情。

《WEEI》記者梅洛尼（Lou Merloni）曾和今年年初報導，稱紅襪在過去3個休賽季都向貝茲提出10年3億美元的合約報價，但他卻獅子大開口，反向紅襪提出12年4.2億美元的合約，紅襪自知留不住他，因此決定將他交易至道奇。

不過受到疫情影響，球團有鑒於經濟上的考量，今年季末的自由市場相信又會是一片冷清，棒球作家加蒙斯（Peter Gammons）就認為，如果幸運的話，貝茲最多能爭取到一份2.5億美元的合約，與當初紅襪開出的3億相去甚遠。

對此，貝茲稍早在道奇舉行的記者會上提到，自己不會去後悔這件事情，他說：「我不後悔拒絕它，一旦我做出決定，那就是我的決定，我不會去回首去質疑自己，我不會去擔心這件事，市場就是市場，船到橋頭自然直。」

不過比起擔心年底的簽約，貝茲更擔心現在疫情的情況，他說：「自由市場的確耽擱了，但那會發生，而這也不是我現在最關心的，現在這個時候，最重要的是安全與健康。這裡發生很多事，我們還沒回來進行測試，也不知道誰病了誰沒病，有很多事情要去解決，自由市場必非當務之急。」

大聯盟今天公布縮減球季的賽程，貝茲所效力的道奇將在23日交手舊金山巨人，而且與紐約洋基隊站華盛頓國民一樣，這場比賽將會是全國轉播。

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(中時電子報)