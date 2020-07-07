在家裸體難道也有罪?1名家住台北市的男子，在家中脫光全身赤裸，卻打開面對馬路的窗戶，面對馬路上來往的人車進行「1人刺槍術」，不少路過的路人目睹，驚覺竟然窗戶旁裸男面對著自己「猛刺」而感到被猥褻，有路人認為該名男子太超過，直接拍照後向警方檢舉，該名男子依公然猥褻罪嫌判5000元罰金。

據了解，該名男子在2019年11月25日上午，在二樓自家住處內，將衣服脫光全裸，接著將窗戶全部打開，面對樓下來往的行人及車輛「前後抽動」，彷彿在進行「單人隔空刺槍術」。當時不少行人路過都覺得該男子的行為相當怪異而感到不舒服。

但卻有一名路人看到此景後，覺得裸男誇張的行徑根本就是公然對路人性騷擾，於是立刻拍照後向警方檢舉，警方則依照公然猥褻將裸男函送法辦。

檢方偵查時，該位裸男承認自己行為不當，事後遭到台北地檢署起訴並聲請簡易判決。台北地院審理時，認為裸男在緊鄰馬路邊的窗邊進行猥褻行為，造成民眾受到驚嚇，破壞社會秩序與善良風俗，因此將裸男處以5000元罰金，得服勞役折抵。

(中時電子報)