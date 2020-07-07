勞斯萊斯副駕駛座車門Ａ到機車，車主協調中對女騎士 嘶吼「妳就是製造假車禍，妳的樣子就是缺錢」。（圖／翻攝自爆料公社二社）

勞斯萊斯等到前方車輛離去後，往前移動準備停到機車前方的空格內。（圖／翻攝自爆料公社二社）

嘉義市日前發生一起要價3000萬元勞斯萊斯「幻影」，與機車擦撞事故，就在年輕女騎士大哭擔心賠不起天價維修費之際，車主卻在臉書暖心留言：「人沒事最重要」。巧的是，台中市也發生一起「幻影」與機車擦撞車禍，結果車主卻硬咬女大生故意製造假車禍，還不斷嘶吼：「給妳1萬夠不夠！」，讓女大生的媽媽氣得公布事故監視器影片，請大家評評理。網友看了畫面後，認為是車主的錯，紛紛予以撻伐。新聞傳出後，車主身份曝光，是台中龍井區1家樂器工廠王姓負責人，他事後出面對媒體說出事發過程。

根據女大生女媽公布的這起車禍影片，原本行駛在路中的勞斯萊斯，緩緩向前行駛，方向盤偏右往路邊靠，想停在機車格前面的停車位，結果副駕駛座的車門，撞到女大生的機車車尾，駕駛先在車內指責女大生的機車撞到他的車，一聽到女大生報警，就認為對方製造假車禍詐財，還嗆：「機車撞我就是為了要錢」、「給妳1萬夠不夠？夠不夠」、「妳就是製造假車禍，妳的樣子就是缺錢」。

清水警分局交通分隊今證實，這起事故發生在4日晚間7點多梧棲區文化路與居仁路口，轄區警員獲報後前往現場，勞斯萊斯王姓駕駛（54歲）與紀姓女騎士（19歲）雖已經談賠償問題，但仍依規定測繪現場車輛相對位置並實施酒測，雙方也都簽名確認，當時2人都同意私下和解，警方並未進一步製作筆錄，若是雙方和解不成仍可以向警方報案，警方將依據當時留存的現場圖等資料釐清肇事責任。

影片曝光後，勞斯萊斯車主遭網友一片撻伐，紛紛留言表示「為什麼妹妹要道歉？就是汽車駕駛有問題啊」、「第1次看到3寶開RR（勞斯萊斯）」、「紅線停車，駕駛應該先吃上違停的罰單才對」。

事發不久，這部勞斯萊斯車主的身份曝光，是龍井區一家樂器工廠王姓負責人，現年54歲，他繼承家業研發爵士鼓撲滿，不僅能打擊出鼓音還能存錢，以6、8英吋為主共6種顏色，還將部分盈餘捐贈弱勢團體。

他對今天對《蘋果》說出事發經過表示，當時他正路邊找車位，車輛移動的同時，該女騎士正在立中柱，兩台車幾乎是『撫摸』一下，完全沒有損傷。

還說，下車後他要對方不用擔心，有損傷他都願意負責，還問對方想要怎麼處理，結果小女生說要找警察，他認為不用浪費社會資源，但對方堅持由警方處理，他當時不滿的跟小女生說，車損幾乎是零警方怎麼處理？於是提議小女生的機車有何損傷他都賠，1萬元也沒關係，對方卻說「我不要你的錢」，因為耗費幾十分鐘，他才脫口說出：「你不要學人家碰瓷」。不過對方最後沒有拿錢，但警方按部就班繪製現場圖、酒測、雙方簽名和解，到現在他還是覺得「根本浪費大家時間」。

據悉，這名王姓車主已擁有賓利轎車，上月底才買這部中古勞斯勞斯，車價大約在千萬元以內。地方人士透露，王男接手父親的製鼓工廠，對政治也還滿熱衷的，算是台中海線地區的知名人士。

(中時電子報)