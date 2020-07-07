「冬天疫情一定會再來」，中研院研究員何美鄉指出新冠病毒受到季節很大的影響，夏天感染時症狀都會較輕微或是無症狀，冬日感染病情則會較嚴重，她以北京50多天沒有本土疫情突然爆發群聚為例，顯示無症狀者一直都在，就像台灣日前返日確診的日本女留學生，其實都一直潛藏在社區，只是因為夏天氣候溫暖因此症狀不明顯，而台灣如日本女學生這樣個案還有多少？何美鄉表示，一定還有，端視「多會採檢」，若一直都不採，就會錯過很多個，屆時冬天爆發時，已經會是一堆人了。

衛福部國家衛生研究院今天舉辦「新冠疫苗研發及緊急使用授權研習會」，邀請中研院研究員何美鄉、疫苗協會理事長李秉穎、前疾管局局長蘇益仁等與會。

何美鄉根據人類四種常見的冠狀病毒特性比較指出，冠狀病毒具有季節性，冬季是高峰，，夏日感染病情較輕微或是無症狀，冬日感染病情會較嚴重，人類會被重複感染，但透過多次感染會產生累積性的免疫，也就是成人的感染會隨年紀增長而下降。而當中最大的特性就是夏天病毒會隱形傳播。

以北京新發地疫情來看，在50天沒有本土病例後，六月十一日出現第一個後開始爆發群聚，事實上當發現第一個確診者時，表示已經錯過第一波了，這是很常見的狀況，會現在才發現，是因為在溫暖的天氣症狀很輕微。

他強調，夏天病毒並沒有消失，病毒還停留在無症狀和輕微症狀者身上，可能R0值很小，因此沒有大爆發。以台灣來看，就像之前確診的日本女留學生，因為一直都是無症狀才沒被發現。

「真正問題是台灣有多少像日本的女學生這樣的確診者？」何美鄉說，不知道有多少，但一定有，若真的很嚴重，社區就會爆出來 ，至於何時會爆發，就要看我們多會檢驗，但目前我們沒有檢驗，都要等到很嚴重或是有接觸史時才要採，這樣的做法，絕對錯過了很多個 ，絕對到時候發現的時候已經一堆人。

何美鄉指出，歐美疫情都還很嚴重，台灣的疫情冬天一定會來，對台灣來說，是更複雜的事，因為我們沒有歷經嚴重的社區感染，無從得知到底無症狀感染者是什麼樣的角色，加上國門要開了，不知道會來多少人，政府一定要有不同的作為。他建議民眾今年一定要施打兩季疫苗，流感疫苗、肺炎鏈球菌。

(中時 )