投保中心昨（6）日董事會決議對大同董事長林郭文艷提出解任訴訟案，市場派將爭取經濟部協助以持股3％達1年以上大股東會，召開股東臨時會全面改選董事及獨董，取得大同經營權。市場預期，大同市場派有望召開股東臨時會，全面改選6席董事及3席獨董有望，今（7）日股價呈現先跌後漲，終場上漲0.40元而以18.90元收盤。

大同董事長林郭文艷6月30日股東會，裁示引用企業併購法第27條規定，沒收市場派、疑似中資及公開徵求委託書合計逾53％表決權及投票權，引發軒然大波。證交所從7月2日起變更大同交易，打入全額交割股，昨日投保中心對林郭文艷提起解任訴訟，市場派對此樂觀其成外，也希望經濟部駁回大同申請變更董事登記，以及協助持股3％達1年股東自行召開股東臨時會，可由投保中心指派主席及股務，重新辦理合法、合理及合情的股東臨時會，全面改選董事及獨董。

不過大同公司派絲毫沒有讓步的意圖，大同法務與律師團密集開會討論，昨晚10點多發重大訊息表示，大同此次股東會，依公司法第180條第1項刪除無表決權股，係依據企業併購法第27條第15項排除，基於共同併購之目的取得本公司股份而未依法申報者，超過10％部份無表決權，並依兩岸人民關係條例第73條之1規定排除中資違法利用他人名義持有股份者，法律依據清楚明確，大同根據事實依法認定。

(工商 )