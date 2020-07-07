目前澎湖正值7至9月之暑期觀光旺季，尤其花火節期間遊客預期會大量湧入，在防疫期間為澎湖引入龐大觀光人潮。以馬公地區為例，平常用水量約每日2.4至2.6萬噸間，昨(6)日花火節正式開始第一天，已增加至每日2.8萬噸。為確保供水穩定，台水公司已預為因應旅遊用水需求增加，透過海淡水供應量達每日1.7萬噸，並配合各水庫供應每日0.7萬噸及地下水供應每日0.4萬噸，確保供水正常，水利署及台水公司亦持續密切監控用水情形，維持澎湖花火節尖峰用水之穩定供水需求。

澎湖馬公地區成功、興仁、東衛等3座主要水庫蓄水率迄今仍有4成以上，總蓄水量約93萬噸，加上馬公第一、二海淡廠仍有額外的備載供水能力，合計約每日0.7萬噸，必要時可配合用水需求短期增加供應水量因應。因此，馬公地區整體供水系統之短期最大供應量約達每日3.5萬噸以上，足以因應澎湖今年暑期觀光之大量用水需求。

水利署進一步說明，因應澎湖地區未來產業及觀光發展用水需求，行政院已核定增建馬公第二海淡廠二期6,000噸、七美海淡廠900噸與吉貝海淡廠600噸等三座海淡廠，目前台水公司正辦理發包招標作業中，最快可於111年完成馬公第二海淡廠二期，112年完成七美與吉貝海淡廠，有助澎湖地區整體水源調配供應及供水更加穩定無虞。

此外，水利署、台水公司與澎湖縣政府亦持續共同合作推動自來水減漏、節約用水與地下水保育等工作，以提升澎湖地區水源供應能力及地下水保育，確保整體澎湖地區長期發展水源供應無虞並維護水資源環境。

(工商 )