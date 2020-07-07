政府推出振興三倍券及安心國旅方案，台菸酒公司搶搭這班列車，祭出「台酒振興三重送」活動外，今（7）日發表「吃喝玩樂在台酒」新書，要讓國人帶著新書來個輕旅行，走訪13座酒廠及附近景點與美食，吃喝玩樂精釀台灣生活味。

台菸酒與財藝文化策畫的「吃喝玩樂在台酒」一書今天出版，實際走訪台酒全台13間酒廠，包含四間啤酒廠，及周邊景點、美食店家，書中特別把每間酒廠、附近景點及美食繪製地圖插畫，方便遊客帶著書參照推薦。

搭配三倍券熱潮，「吃喝玩樂在台酒」也收錄了本書美食店家獨有優惠券活動，讀者可剪下書中優惠券，一同繞著酒廠找樂子，體驗台灣生活味。

台菸酒董事長丁彥哲指出，「吃喝玩樂在台酒」透露許多內行人逛酒廠的預約導覽行程及專屬DIY體驗活動，期盼透過觀光酒廠風華再現計畫的動工，打造國際級酒廠景點，成為國旅休閒去處，及日後國外遊客體驗台灣味的最佳選擇景點。這次首刷五千本，將在博客來販售，富邦momo台也要幫台酒賣書。

丁彥哲表示，台酒特別推出「振興三重送」優惠活動，自7月1日起於台酒自營通路購買商品，第一重指定品項享折扣優惠、第二重滿額禮大方送、第三重登錄發票月月抽3,000元，目前熱度已逐漸燒起來，俟15日三倍券正式使用，可望加碼點火帶動更多民眾參與。

在疫情期間，台菸酒上半年營業額不降反升8％，不過，丁彥哲說，若沒有疫情，在台酒成立行銷處及調整行銷策略後，原預估上半年可成長一至二成，上半年成長8％與預期仍有些落差，下半年雖是啤酒及中秋、年節旺季，但因基期較高，希望成長幅度和上半年差不多。

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(工商 )