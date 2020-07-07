娛樂8點半》8、90年代瓊瑤劇熱播，捧紅一代又一代瓊瑤女郎，林青霞、劉雪華、陳德容、林心如、趙薇等，紅遍大江南北，其中受到華視力捧，瓊瑤也相當看好的王玉玲，卻紅顏薄命，28歲因意外墜機香消玉殞，給外界留下無限惋惜。

王玉玲十幾歲時就被發掘，進入華視藝員培訓班學習，20歲踏入演藝圈，外型甜美的她，「玉女形象」深受觀眾喜愛，是華視力捧演員，而她的美貌也被瓊瑤相中，邀她出演《婉君》。

王玉玲在瓊瑤劇《婉君》中，飾演獨立爽朗的新時代女性崔尚琪，雖然只是配角，但她卻用獨特的氣質和自然不做作演技，給觀眾留下深刻印象，讓她一炮而紅。

王玉玲在《婉君》、《京城四少》等劇都有亮眼表現。(圖／本報系資料照、翻攝新浪娛樂)

據悉，瓊瑤非常喜歡她，私底下還說要認她做乾女兒，只要瓊瑤劇有什麼角色適合她，瓊瑤都是第一時間想到她，她也漸漸用精湛演技征服觀眾，她在另一部瓊瑤劇《啞妻》中，扮演低聲下氣的姨娘，演出封建時代傳統女性的無奈與悲哀，也展現她不俗的演技，讓不少劇迷津津樂道，

另外，她在1991年還拍了一部經典好劇，就是《京城四少》，和劉德凱上演一段纏綿的淒美愛情，螢幕CP形象深植人心。而王玉玲不僅在戲劇上有出色表現，主持和唱歌也有涉略，演藝事業如日中天。

王玉玲和劉德凱至今仍是不少人心中經典螢幕CP。(圖／本報系資料照)

而除了事業順遂外，她和圈外男友感情穩定，因為看她拍戲辛苦，男友決定讓她放鬆一下，帶她去度假，想不到此趟旅行卻成了兩人死劫，1993年春節期間，王玉玲和男友到夏威夷，為了觀賞活火山，他們選擇搭乘直昇機，因火山灰造成機械故障，直升機不幸在海中墜毀。

當時，有另一架直昇機的駕駛員趕去救援，事後他遺憾表示，自己曾抓住王玉玲的手，無奈當時風大浪急，能見度低，最後仍不幸鬆手，她和男友當場喪命，得年28歲。

本來男友打算度完假回去後，就要向王玉玲求婚的，沒想到卻雙雙命喪大海。王玉玲過世後，華視也特別製播《華視永遠的女兒-王玉玲專輯》以示懷念，一顆在演藝圈冉冉升起的女星就此殞落，雖然她僅出道8年，卻也給後代留下不少經典作品，可惜天妒紅顏，也讓外界無限感嘆。

(中時電子報)