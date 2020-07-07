黨產會今(7)日召開第93次委員會議，經討論後許可中國國民黨動支出售高雄市鹽埕區、台東縣長濱鄉、花蓮縣吉安鄉及嘉義市東區房屋土地所得價金1,872萬5,150元，用以支付國民黨黨大量解僱勞工資遣費。

(中時 )