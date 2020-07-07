黨產會許可：國民黨動支1872萬元支付勞工資遣費 15:252020/07/07 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黨產會日前召開聽證會畫面(黨產會提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黨產會今(7)日召開第93次委員會議，經討論後許可中國國民黨動支出售高雄市鹽埕區、台東縣長濱鄉、花蓮縣吉安鄉及嘉義市東區房屋土地所得價金1,872萬5,150元，用以支付國民黨黨大量解僱勞工資遣費。 (中時 ) #國民黨 #資遣費 #勞工 #支付 #黨產 也許您會感興趣 政治熱門新聞 連任有望？台中最新民調 盧秀燕支持度曝光... - 政治 「罷免陳致中」連署竟破萬！發起人證實將... - 政治 林佳龍幹話又一發 網譏：難怪「會選輸盧秀燕」 - 政治 韓國瑜離開了 茄萣大排變成這樣 - 新聞 離開高雄後…傳韓國瑜、江啟臣密切聯繫 藍營三國演義開戰 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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