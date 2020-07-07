新烏日站新崛起，看好黃金店面投資的未來性。（盧金足攝）

大台中交通建設智慧化，四通八達帶動地方繁榮。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中捷運綠線力拚年底通車目標，帶動沿線18個捷運站點的房市效應，坐擁三鐵共構的「新烏日站」，成為房市推案熱區，除了台中在地，很多外縣市民眾看好交通動線優勢，提前卡位金店面。

台中捷運綠線與台鐵共構車站共有松竹站、大慶站及新烏日站等三座，其中新烏日站為「三鐵共構」車站，比其他兩站增加高鐵利多加持。

看好烏日發展，「夢幻誠」基地緊臨台中高鐵站，店面銷售搶手，有巢氏房屋研究發展中心指出，新烏日當地生活機能佳，今年即將通車的捷運綠線，受惠房市利多，周邊新建案量增加，市場需求強勁。

交通到那裡，繁榮就到那裡！軌道經濟夯，吸引很多財團到烏日投資，包括百貨商場、物流等重大開標的，社區住宅與商辦大樓興起，帶 可觀商機，市府也將在高鐵站附近興建烏日國際會展中心，台中新黃金走廊新烏日站，新建案「夢幻誠」被看好極具漲勢。

台中高鐵2019年進出站人次達2310萬，每天有6.3萬人進出，僅次台北站，以去年底為例，受疫情影響全台旅運人次較2018年衰退，台北站減少3.3％，台中站微幅下降2.6％，由台中出發一日生活圈，串連整個大西部都市，高鐵腹地發展榮景可期。

(中時 )