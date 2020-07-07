關西國中棒球隊參加2020年華南金控盃全國青少棒錦標賽獲得第七名，其中選手趙佳誠獲選第20屆U15世界盃青少棒中華隊國手，縣長楊文科肯定趙佳誠是竹縣之光，縣議員張益生則 致贈獎助金，祝福趙在世界盃打出好成績。

趙佳誠是五峰鄉賽夏族，國小五年級加入上館國小棒球隊，2017年參加國內U12世界盃少棒國手選拔賽，入選第4屆世界盃少棒國手，並榮獲大會投手獎。他今年國中畢業將到高雄普門高中就讀，為U15青少棒世界盃做密集訓練。

「站投手丘就要大膽投出去，相信你的外野手！」趙佳誠說，很高興被選為國手，一路練習的疲倦都覺得值得，這次在青少棒中華隊擔任外野手，會努力提升重量及體力訓練、判斷力，全力接到飛球。

關西國中棒球隊教練田家安表示，趙佳誠個性安穩沉著，作為棒球隊先發投手，經常讓對隊友搶下先機得分，讓球隊氣勢高漲，這次獲得中華民國棒球協會青少棒選訓委員青睞，入選國手。

趙佳誠在關西國中棒球隊主要接受專項式棒球訓練，國一年級擔任外野手加強手臂，國二開始擔任投手，在國內外重要棒球賽大放異彩，適應力比同齡人更好。

他曾為球隊奪得2019年高雄港都老四川盃全國青少棒錦標賽冠軍和全國青少棒硬式棒球聯賽亞軍，個人也榮獲2019年高雄港都老四川盃全國青少棒錦標賽打擊獎第一名、2019年中信盃全國青少棒錦標賽投手三振王。

(中時 )