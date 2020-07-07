苗栗縣阿斌哥大愛協會攜手艾姆勒車電公司及彩雲社會福利慈善事業基金會，7日捐贈100萬元助學金給苗栗縣政府，照顧弱勢學子。（何冠嫻攝）

阿斌哥大愛協會偕同企業 連年贈百萬助學金照顧弱勢

苗栗縣阿斌哥大愛協會長期投入社會公益，2016年起訂定「阿斌哥大愛協會助學金實施計畫」，照顧清寒學生，7日攜手艾姆勒車電公司及彩雲社會福利慈善事業基金會，捐贈100萬元助學金給苗栗縣政府。

阿斌哥大愛協會照顧全縣弱勢族群，捐贈低收入戶及邊緣戶物資、提供急難喪葬補助、關懷老人送餐服務等，為照顧家境清寒、家庭遭遇重大變故無力負擔學雜費的學童，阿斌哥大愛協會連續5年攜手企業捐贈助學金，幫助弱勢學子。

7日阿斌哥大愛協會偕同艾姆勒車電公司、彩雲社會福利慈善事業基金會，將100萬元助學金捐贈苗栗縣政府，由縣長徐耀昌代表收下，感謝3單位照顧全縣家境清寒的國中小弱勢學子，5年來已超過上千人次受惠。

徐耀昌表示，阿斌哥大愛協會由苗栗縣議會副議長李文斌於2009年創立，長期投入公益，並在苗栗市、後龍、通霄、苑裡、西湖、三義、銅鑼、南庄、三灣等9個鄉鎮設立據點，深入地方照顧地區弱勢，感謝協會與企業長期投入社會公益，將愛心傳遞到社會各角落。

李文斌指出，阿斌哥大愛協會成立以來，獲得企業支持與資源挹注，用在弱勢族群的善款已破億元，未來持續照顧社會弱勢，若有需求，阿斌哥大愛協會一定站在第一線。

(中時 )