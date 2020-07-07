苗栗縣阿斌哥大愛協會長期投入社會公益，2016年起訂定「阿斌哥大愛協會助學金實施計畫」，照顧清寒學生，7日攜手艾姆勒車電公司及彩雲社會福利慈善事業基金會，捐贈100萬元助學金給苗栗縣政府。
阿斌哥大愛協會照顧全縣弱勢族群，捐贈低收入戶及邊緣戶物資、提供急難喪葬補助、關懷老人送餐服務等，為照顧家境清寒、家庭遭遇重大變故無力負擔學雜費的學童，阿斌哥大愛協會連續5年攜手企業捐贈助學金，幫助弱勢學子。
7日阿斌哥大愛協會偕同艾姆勒車電公司、彩雲社會福利慈善事業基金會，將100萬元助學金捐贈苗栗縣政府，由縣長徐耀昌代表收下，感謝3單位照顧全縣家境清寒的國中小弱勢學子，5年來已超過上千人次受惠。
徐耀昌表示，阿斌哥大愛協會由苗栗縣議會副議長李文斌於2009年創立，長期投入公益，並在苗栗市、後龍、通霄、苑裡、西湖、三義、銅鑼、南庄、三灣等9個鄉鎮設立據點，深入地方照顧地區弱勢，感謝協會與企業長期投入社會公益，將愛心傳遞到社會各角落。
李文斌指出，阿斌哥大愛協會成立以來，獲得企業支持與資源挹注，用在弱勢族群的善款已破億元，未來持續照顧社會弱勢，若有需求，阿斌哥大愛協會一定站在第一線。
(中時 )
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