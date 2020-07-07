國內首樁綠電交易融資案出現，永豐搶頭香。永豐銀行資深副總經理歐陽子能7日表示，《電業法》第一階段修法後，綠電成為可交易的商品，也就是買家不再只有台電，若以政府今年國內太陽光電廠總裝置容量目標要衝6.5GW、現在4.5GW來看，今年綠電融資市場至少千億以上！

永豐金控7日宣布與睿禾控股成功設計出專屬綠電交易專案融資的融資架構，並在廷期成功通過額度9.5億元的專案融資，完成全台首宗綠電交易融資專案。該案由永豐銀融資給睿禾控股到南港輪胎新竹廠的屋頂建直太陽能電廠，並透過瓦特先生售電給位在南港的世界明珠建案，未來進駐世界明珠的國際品牌所買的綠電可達到RE100的標準。

歐陽子能指出，過往民間太陽能電力業者必須與台電簽訂躉售合約、具備穩定還款能力後，銀行才願意融資，導致一般企業若有綠電需求，僅能向以自有資金建置電廠的業者購買，造成來源有限、需求更難以被滿足。永豐與創能及售電平台業者合作，讓綠電可以加速建置並直接銷售至終端用戶，帶動供給增加，加上需求持續揚升，形成正向循環，促進市場自由化。

同時，歐陽子能表示，用電企業直接使用綠電可接軌RE100，進一步打入國際大廠供應鏈。全球超過240個企業加入RE100倡議，涵蓋科技、民生、金融及百貨產業，包括NIKE、Google及Apple等，除承諾100%使用綠電外，部分企業（例如：Apple）更自主規範旗下供應鏈廠商應同步使用綠電。隨台灣綠電市場擴大，廠商逐步導入後亦有助爭取指標性客戶與訂單。

全方位發展綠電，永豐銀行至2020年6月底，融資合作太陽能電廠約4,200座、總發電量逾1.25 GW（百萬瓩），融資餘額增加80億元，較2019年底增加28％。

歐陽子能表示，今年獲金管會頒發「辦理新創重點產業放款」優等銀行、循環經濟產業特別獎及再生能源產業特別獎三大殊榮；同時簽署「赤道原則」成為全球第102家赤道銀行，致力打造綠色生態圈、迎接綠電新紀元。

(工商 )