拚了！土銀攜手傳統市場拉高三倍券回饋到30％。土銀７日宣布，為推廣「台灣 Pay」使用場域，已與臺北市公有成功市場合作推出消費現金回饋30%的三倍券使用大促銷，即日起到 9 月30 日止，於成功市場指定的攤商使用台灣 Pay，不論是綁金融卡或帳戶掃碼付款，單筆消費不限金額，均可享消費金額 30%回饋金，每卡號或帳戶每月最高可享300 元回饋的優惠。

市場是最貼近民眾日常生活且使用現金消費的場域，為了提高台灣pay在三倍券的使用人氣，土銀在開發通路上相中傳統市場，成功市場即為首家合作傳統市集，也因此成為全台首間舉辦台灣 Pay 活動的示範性公有市場，該市場位於台北市精華地段，相當具有指標性及代表性，民眾買菜不用帶現金，攤商也省去找零錢的困擾，同時連買菜都可以現金回饋，土銀認為這是最「有感」的活動優惠。

除了成功市場之外，土銀也和興隆市場合作， 8 月 30 日前同樣舉辦 30％回饋優惠，而30％的現金回饋優惠，比起各大行庫先前一致提出的20％現金回饋優惠還要來得高；至於在抽獎方面，土銀此次則提出包括百萬汽車、電動機車、iPhone 等值500萬元大獎來開放抽獎之外，另外再加碼百萬現金抽獎，希望帶動更多台灣pay的綁卡人氣。

(工商 )