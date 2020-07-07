受限於邊境管制，民眾近期出國無望，國內「偽出國」行程正夯，在松山機場日前的偽出國體驗大獲好評後，傳出桃園國際機場公司與航空業者也在籌劃偽出國，且真的搭飛機環島一圈、吃飛機餐，下機還能買機場免稅品。桃機公司強調，規劃還在研擬中，且涉及單位多，方案成熟後才會報主管機關核定。

據悉，桃機公司上周邀集航空公司及機場相關業者開會，建議航空公司開發搭機環島行程，且由於巡航高度已跨越國際航線門檻，可以視同出國，下機可採買免稅品。整趟航行預計1小時左右，售價則有待討論。

桃機公司回應，該案尚在研擬階段，且行程規劃執行皆需與各相關單位協調，目前尚未定案，而旅程議題需釐清協調處甚多，方案擬定成熟後，將再報請主管機關核可後，另行對外說明。

有業者指出，目前仍有諸多技術問題待釐清，例如可否同一機場出入境、能否賣票等，需要主管機關認可才能深入規畫。

據了解，業者在桃機辦偽出國的活動可能性高，例如採國際包機模式，出入境有通關、檢疫，自然沒有問題，法規也沒有限制不能在同一個機場出入境。

(中時 )