環保署今(7)日召開「中能離岸風力發電開發計畫環境影響說明書(第2次變更)環境影響差異分析報告」專案小組第2次初審會議，本環差計畫增加使用三腳套管式基樁為基礎型式選項，然而在鯨豚觀測資料及監測人員配置作業不足，本案經環委決議補正再審。

開發單位中能發電股份有限公司表示，目前國際上離岸風機除了四腳套管基礎外，另有三腳套管基礎型式，本次變更新增三腳套管基礎作為型式選擇，單座風機基礎整體安裝時間約減少9至13小時，單座風機基礎船隻利用時間約減少24至35小時。

另外國際間已有技術成熟的大型化風機機組，可減少風機設置數量並降低對海域生態之影響，故本次也新增風機單機容量之選擇，計畫採用最大10MW的風力機組，設置機組數量介於30至50部之間，較原環評通過的63至84部機組少了近一半，計畫2024年完成併網，可提供1.5萬戶家庭每月用電量。

開發單位指出，考量海域施作期間對於生態環境之可能影響，在符合「離岸風力發電規劃場址申請作業要點」相關規定下，本次依據風場獲配容量並考量風機大型化等優化配置方案，將佈置面積從選定的第29號潛力場址開發面積89.93平方公里縮減至36.54平方公里，已達到合理最小利用面積。

環評委員表示，鯨豚生態調查方法要有合理性及SOP，否則下階段投標由其他團隊接手，導致監測資料前後無法比較，團隊可以不同，但監測方法要一樣。

另有環評委員指出，本案必須確認機組基樁的直徑、重量及深度是否會對水下資產及疑似標的物造成影響，海域施工考古監看的做法應補充說明。環境差異分析不要只是報告說要變更，應該要與原環境影響說明書調查結果進行比較分析。

由於鯨豚生態監測備受環保團體及生態團體注視，環委要求開發單位承諾量化比較鯨豚觀察員於安裝船及監測船的有效觀測範圍、新增三腳基樁相關影響和應對措施，以及完整監測資料公開化之規劃，經決議補正再審。

(中時 )