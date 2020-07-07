暑假將至，縣長楊文科針對內灣大橋日前傳出2位高中生溺斃事件，7日指示相關單位加強各項防溺作為，消防局決定強化防溺巡邏勤務，對違反水域遊憩活動的民眾開立宣導單，若仍不聽勸導，交旅處將依法開罰3萬元。

縣長楊文科在主管會報呼籲學校和家長，務必注意學生動向，在夏日戲水時，應選擇合法水域及有合格救生員場所，玩水不玩命。

內灣大橋下油羅溪，上月25日發生2名高中生溺斃事件，距離列為危險水域的內灣吊橋僅50公尺，為避免發生類似意外，交旅處修定將該處納入竹縣第14處危險水域範圍。

消防局長孫福佑指出，已協調水上生協會在內灣大橋下增設防溺宣導站，勸離違法戲水民眾，日前會勘現場發現橋下因橋墩基座損壞，產生約3米高的深潭，將請橫山鄉公所儘快提報改善計畫。

孫福佑說，暑假期間是學生發生水域事故高峰期，每天會出動義消、婦宣或警消進行防溺巡邏，縣、市水上救生協會及紅十字會則在14個危險水域設立防溺宣導站，對違法戲水民眾會先開立宣導單勸離。

交旅處長游志祥則說，新竹縣海邊、溪流都禁止游泳、跳水等水域活動，為避免溺水意外發生，對勸離不聽的民眾，將依違反發展觀光條例第60條處3萬元的罰鍰，日前新月沙灣有民眾違法騎水上摩托車，不聽制止被罰。

(中時 )