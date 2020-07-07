稱漢光演習是國軍「最大場表演」引發爭議，吳怡農出面回應

海軍陸戰隊操舟預演突擊艇翻覆，造成2死意外，吳怡農直言我們軍隊的訓練長期以來大多是為了「表演需求」，而每年最大場表演就是漢光演習。國防部今（7）日回應，認為這樣說法傷害所有官兵平日勤訓精練的努力、成果，而吳怡農強調，肯定國軍付出，但宣傳跟練習、訓練要有平衡。

吳怡農在臉書表示，這兩天大家看到海軍陸戰隊失事新聞，對於軍隊的訓練與裝備，想必有很多的疑問，但就算訓練精實並符合現實狀況，就算有最好的裝備，只要實施演訓就會有風險，而這是軍隊為保護國家，每天必須付出的代價。

吳怡農指出，我們軍隊的訓練，長期以來大多是為了「表演需求」，漢光演習就是每年最大場的表演，與國家防衛作戰可能面臨的真實情境有很大落差，只要順利完成表演、畫面好看，就算是達成任務，但只要操演持續為了作秀，而沒有實際的國防用途，訓練與裝備就不可能完全到位。

對此，國防部表達嚴正立場，認為吳怡農部分不實評論，將傷害所有官兵平日勤訓精練的努力、成果。

今日吳怡農受訪時表示，過去20年來台灣軍事狀況改變很多，應要跟著調整，攸關現實狀況的演練，才更能符合將來可能面臨的狀況，宣傳跟練習、訓練要有平衡，資源分配、比重也要討論，應冷靜客觀談這件事，改變需要全社會、全國民一起推動，希望可以慢慢建立共識，而面對問題就是第一步。

(中時電子報)