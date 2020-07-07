國立台灣師範大學台灣史研究所所長張素玢（右一）、雲林副縣長謝淑亞（右二）、古坑鄉長沈勝騰（右三）等仿傚古坑先人挑筍般挑新問世的《古坑鄉志》。（許素惠攝）

歷時近4年半調查、編纂等，《古坑鄉志》終於付梓成書。（許素惠攝）

雲林縣古坑鄉《古坑鄉志》上午問世，內容記載古坑鄉1684到2015年止歷史、地理、經濟、社會、教育、政事、文化、人物等，珍貴史料圖文並茂，上下兩冊多達81餘萬字，全觀古坑鄉近代發展。

國立臺灣師範大學臺灣史研究所所長張素玢、副縣長謝淑亞等人一起「揭書」，共襄地方史志誕生的重要時刻，地方耆老與臺師大編纂團隊也共話古坑的古往今來，欣賞鄉志音樂創作《山區的記憶》MV與老照片等。

古坑鄉長沈勝騰指出，公所1993年就籌組「古坑鄉志編輯委員會」，歷經財政拮據、耆老凋零、籌組編纂團隊、921地震資料斷層等窘境，遲自2014年才進行編纂前置作業，2015年底委外執行，幸獲臺師大張所長團隊慨允承接編纂重任，歷經近4年半終於完成。

張素玢表示，《古坑鄉志》記載古坑鄉從1684年（清康熙年間）設治至2015年止，上下兩冊共有歷史、地理、經濟、社會、教育、政事、文化、人物等8大篇，逐章逐頁呈現珍貴史料，圖文並茂，照片多達1182張，期間前後辦理諮詢會議、耆老座談、工作會議、志稿審查會等共30餘場次，大小田野調查不計其數，公文書往返多達180餘筆，參與者都很艱辛，付梓成書，總算完成庵古坑歷史與文化傳承。

(中時 )