蔡英文總統赴超商購買振興三倍券，外界質疑為何不宣導數位版本，也批評其成效。蔡英文今天表示，她預購紙本是打算要用在夜市和小商家。經濟振興有很多面向，從恢復與增加消費角度來看，「三倍券是有效的」。

蔡英文總統今天出席外貿協會五十周年茶會，會後接受媒體聯訪，媒體詢問為何總統採用紙本的方式預購三倍券？

蔡英文表示，購買的三倍券她打算是用在夜市、小商店，「所以用紙本比較方便，因為很多小商家到現在還沒有數位支付系統」。

另一方面她想透過超商線上預訂紙本，幫忙一起宣導，讓更多國民可以到超商或用很多不同管道購買三倍券，她也請大家踴躍支持，一起增進消費，讓經濟有復甦的力道。

蔡英文強調，經濟振興有很多面向，恢復與增加消費是中間一個面向，從恢復與增加消費這個角度來看，三倍券是有效的，「我想郭台銘先生也說三倍券的效益是可以期待的」。

她說，更何況台北市政府也有加碼優惠，我們不需要賦予三倍券更多的政策意義，振興經濟是要有很多政策和工具投入，三倍券的目的是讓消費恢復和增加，也讓國家經濟發展和消費面可以增強。

(中時 )