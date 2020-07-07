YouTuber蕾菈（Lyla）身材魔鬼，還有一張神似鄧紫棋的明星臉，加入反骨男孩後常大方談論兩性話題，雖然很快竄紅，不過父親其實不太諒解，還被叫回家開家庭會議，很兇地開罵：「他跟我說妳有沒有想過，妳拍這些影片以後有沒有男生還要娶妳做老婆？」

蕾菈表示自己沒有要輕生，身體也很健康，「我們不知道意外什麼時候發生，至少我先把遺囑寫好，我爸媽可以透過這支影片，知道我想對他們說些什麼。」首先，她先向父母親道歉，自認從小叛逆，很多事情都沒有按照雙親的意思走，「24年以來我不斷地在傷害你們的心，真的對不起。」由於父母比較保守，她一直很希望有天能得到諒解，不過現在尚未和爸爸和好，心裡很難過。

蕾菈表示父母有時候會打罵她，但她從來不會對家人發脾氣，因為深知父母的出發點永遠是為自己好，所以當網友罵她是不是沒被教好，蕾菈都覺得酸民錯了，「我爸媽把我教成一個很負責任的大人，我就算離婚了，但我對我的人生、女兒負責。」

如果真的提早離開人間，蕾菈也想向女兒道歉，「媽媽沒辦法陪妳走到最後，遺憾的是媽媽總是忙著工作，為了未來給妳更好的生活，卻失去了陪伴妳的時間…妳是我這輩子遇到最幸運、最幸福的事情。」

最後，蕾菈也想向自己說聲抱歉，「我知道我做了非常多決定讓妳陷在苦難、痛苦之中，如果沒有做出那些決定，或許人生會過得比較不一樣。」但她認為某些決擇已成為生命中的養份，未來的日子會更謹慎的看待每一個決定。

(中時電子報)