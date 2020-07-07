台中水梨目前正值盛產季節，東勢區農會與大毅老爺行旅攜手合作，將場域交給飯店策展團隊規劃，即日起日至8/2策畫了「梨鄉背景-阿梨x阿尼」全新地景藝術展覽活動，跳脫框架的以藝術翻轉，將中規中矩的東勢區梨之鄉遊客中心，打造成為一個可與產地互動的全新遊樂地。

這次能推動這個創新推廣計畫，完全是因台中市農業局的全力支持，以及水保局台中分局對於活動場域硬體設備的幫助下，讓這次產地展覽活動推廣得以實現。

大毅老爺行旅的策展團隊選擇東勢夏季最盛產的水梨作為這場遊玩地的主角，並與知名IP公仔創作者-自思創造團隊合作，創造了一隻水果怪獸-「阿梨」。

同時，邀請了在網路上非常受到歡迎的公仔「阿尼斯特」與「阿梨」，在梨之鄉遊客中心的展覽中一同與遊客互動玩耍，邀請大家跟著阿尼與阿梨在梨之鄉探索私房絕美秘境，大口品嘗香甜水梨、遊覽原鄉人文美景！

這次「梨鄉背景」藝術策展活動，除了在東勢產區展覽之外，自7/7至8/2在大毅老爺行旅ZEBRA餐廳將東勢在地及中部豐富物產入菜，以美食作為載體，盛裝台中的風土和夏季好風味，邀請民眾闔家到台中共享美好時光！

大毅老爺酒店協理江夢怡表示，雙人共享餐只要1,680元起，同時，大毅老爺行旅更將擁有大面窗景的星光系列客房以「阿尼」及「阿梨」兩隻怪獸及ZEBRA餐廳的代言斑馬「小Z」置入其中，成為特殊主題客房，雙人只要6,899元起，加贈限定版採果提袋一組（內含阿尼X阿梨私房遊程地圖及友情相伴明信片）。

此外，即日起用餐及住宿還可參加台中購物節活動，消費累計發票金額，有機會抽中千萬豪宅、百萬現金、房車等大獎。

(工商 )