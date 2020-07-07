首家進駐中港加工出口區的亞東工業氣體公司，因應半導體產業在台灣及亞太巿場成長及未來發展需求，於中港加工出口區再加碼投資10億元以上，興建先進製程材料中心及廠辦大樓，新廠於今（7）日舉行動土典禮，由該集團總裁歐柏叡（Olivier Blachier）主持，法國在台協會主任公孫孟(Jean-Francois Casabonne-Masonnave)、經濟部加工出口區管理處處長黃文谷、中港分處分處長梁又文等到場致賀並應邀執鏟，新廠預計於明年3月完工並正式營運。

亞東工業氣體公司創立於民國76年，為法國的液空集團(AirLiquide)和台灣遠東新世紀集團(Far Eastern New Century)共同合資成立，為法國在台投資最大的製造業廠商，集團布局全球80個國家，在台服務據點遍及台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄，生產各類高純度氣體及電子先進材料等。

隨著台灣半導體產值持續成長及先進製程升級趨勢，該公司擴大投資中港加工區，增租 0.6公頃土地並新建廠房，新廠除引進所有先進製程材料的倉儲、進出口作業擴大經營更計劃未來先進製程材料產品能在台純化、分裝，投入分析實驗設備以提升產品品質及即時且在地的服務。

加工處長黃文谷致詞時表示，中港加工區自民國86年開發招商時還是漫天風沙的環境，然而亞東工業氣體公司看好該園區位處台中港區，具航運便利及保稅優惠，故一馬當先率先進駐，對當時園區開發推動，極具開創性意義。

黃文谷同時表示，亞東工業氣體此次於中港加工區擴大投資，緊接著在8月，在楠梓加工區還有一擴展投資案即將動工，除響應政府鼓勵企業加碼投資台灣政策外，也代表廠商對加工區再次肯定，相信加工區對台灣經濟的貢獻有目共睹。

(工商 )