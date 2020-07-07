勞斯萊斯靠路邊停車時擦撞機車，騎士母親上網po文不滿駕駛辱罵女兒。（翻攝爆料公社／陳淑娥台中傳真）

台中市19歲紀姓女子4日將電動機車剛停在梧棲區路旁時，一台勞斯萊斯高級轎車靠路邊停車時擦撞機車，雙方並無受傷，不過卻在網路議論。紀女母親上網說，轎車駕駛當時不停辱罵女兒，還說機車撞他，就是為了要錢，她怒說，「是誰撞誰？」王男表示，雙方當下已和解，不再討論對錯問題，對於紀女母親說法，他僅說，「公道自在人心，不予置評。」

台中市清水警分局7日表示，4日晚上7點，梧棲區文化居仁路口有車禍糾紛，54歲王男開轎車沿文化路右轉居仁路，碰撞停在路邊紀女機車，雙方汽機車體輕微受損，員警到場時，雙方表明要和解。

紀女母親上爆料公社表示，轎車駕駛當時不停辱罵她女兒，還說機車撞他，就是為了要錢，還嗆「妳的樣子就是缺錢，給妳1萬夠不夠？」她怒說，「是誰撞誰？」如果此地段不能這樣停機車，警方查證後，她們欣然接受違停罰單。

王姓駕駛下午接受電訪指出，雙方當下已簽字和解，不再討論誰對誰錯，至於是否有說她碰瓷或表明自己認識警察，他僅說，紀女父母當下並不在場，對於她的說法不予置評。

清水警分局表示，員警到場時，雙方當事人在現場，未提及轎車駕駛質疑騎士製造假車禍要錢一事，將查明是否有交通違規情形。

(中時 )