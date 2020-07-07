今天（7日）中午12時左右，貴州安順一輛載有學生的公交車一頭撞壞道路護欄，衝進安順市虹山水庫。目前墜河公交車已經被打撈上岸，安順消防正在進行落水人員搜救。

據當地媒體報導，發生事故的車輛是當地的2個路線公車，其中有不少是要參加今日高考的考生。下午3時許，現場已救援出18名受傷人員，並第一時間送往醫院救治。

另外，今日登場的大陸高考，有不少考生受到暴雨影響，必須搭乘船隻赴考，甚至有部分地區因淹水嚴重取消考試，目前有關單位正在研議配套措施。

(中時 )