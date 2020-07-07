貴州公車衝入水中！18乘客送醫急救 當中有今日考生 15:432020/07/07 中時 蔡宗霖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為該輛肇事公車（圖／貴州消防微博） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天（7日）中午12時左右，貴州安順一輛載有學生的公交車一頭撞壞道路護欄，衝進安順市虹山水庫。目前墜河公交車已經被打撈上岸，安順消防正在進行落水人員搜救。 據當地媒體報導，發生事故的車輛是當地的2個路線公車，其中有不少是要參加今日高考的考生。下午3時許，現場已救援出18名受傷人員，並第一時間送往醫院救治。 另外，今日登場的大陸高考，有不少考生受到暴雨影響，必須搭乘船隻赴考，甚至有部分地區因淹水嚴重取消考試，目前有關單位正在研議配套措施。 (中時 ) #今日 #安順 #公交車 #高考 #人員 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 長江中下游水位將全線超警 直接經濟損失逾400億人幣 - 兩岸 - 旺報 香港連日出現確診 專家：恐已出現第3波疫情 - 兩岸 貴州公車衝入水中！18乘客送醫急救 當中有今日考生 - 兩岸 香港國安法細則管到我駐港機構？陸委會警告：勿輕舉妄動 - 兩岸 - 旺報 驚魂！瑞麗航空擋風玻璃現裂紋 6分鐘急降5600公尺 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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