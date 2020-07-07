受政府防疫政策影響，諸多陸配及其子女迄今無法返台，前衛生署長楊志良今(7)日表示，特別就子女部分，依照國際兒童公約來說，都有權利回到自己的國家，衛福部長陳時中日前卻說，要陸配子女承擔個人的國籍選擇，「為何別的國家都可以回來，根本鬼扯蛋！」

楊志良指出，全世界的民主國家，國民都有權利回到母國，就算是有案底在身的國民，甚至是病人，回到自己的國家都是基本權利，而根據國際兒童公約的規定來講，其中當然包含未成年子女，至於如果有特殊情況，則是回國之後，可依照相關規定辦理。

至於陸配子女的部分，楊志良提到，許多陸配是在大陸已有孩子，離婚之後在台灣成家，或嫁給台灣人，在大陸的孩子就是由台灣收養，已是台灣人，這個群體當中大多是未成年子女，根本沒有能力選擇要做哪一個國家地區的人，如今半年無法來台與父母相會，淪為骨肉分離。

楊志良以美國經驗來說，指出美國出生的外籍孩子，到18到20歲時，政府才會詢問，要選擇父母哪方的國籍，我方卻不願接納陸配孩子回台，「這沒有任何理由，國人要把未成年子女帶回國，政府拒絕的話，這個國家不能夠叫做民主國家，如果想這樣做就的話，就修憲！」

楊志良還說，每次媒體問到陸配與陸配孩子的問題，「陳時中都扭扭捏捏說一定不要」，還要陸配子女承擔個人的國籍選擇，如此回應非常不得體，也違反國際兒童公約的規定，必須責備，而後續面對記者再追問，陳時中則是閃爍其詞，「我們懷疑因為陳時中已功高震主，讓蘇貞昌不滿，因為蘇就是一個以意識形態為主的人！」

除了陸配之子，現在還包含諸多台灣人的大陸伴侶、陸生都無法回台，每天只能苦等蔡政府點頭，楊志良則反問，「為何從美國、歐洲返國的人都可以回來，甚至病人也可以回國？」回國之後，只要完成14天居家檢疫就沒事，但就是始終不論及大陸；「現在大陸也不是一口氣來1到2萬人」，如果大陸民眾能夠自費隔離，政府理應採納，現在卻是仍是拒絕，「根本鬼扯蛋！」

(旺報 )