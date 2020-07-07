成功國小疑似台灣縣署遺構調查成果會勘。(台南市文資處提供／曹婷婷台南傳真)

赤崁文化園區未來將部分保存展示。（曹婷婷攝）

臺南市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會，日前審議各界關注的湯德章故居是否指定或登錄文化資產及赤崁文化園區原停車場相關遺構清整後續進度，決議湯德章故居維持暫定古蹟身分，暫不作出指定或登錄文化資產決定；赤崁文化園區原停車場遺構，未來仍會保存展示；佳里區「善行寺」則決議登錄歷史建築。

近期受到輿論高度關注的湯德章故居，因產權易主，且新屋主有拆除改建規畫，今年4月經文史團體提報文化資產，臺南市文資處依《文化資產保存法》第20條規定列為暫定古蹟，並提送大會審議。會中委員均認同湯德章之於臺灣歷史意義及湯德章故居紀念價值。

然，依《歷史建築紀念建築登錄廢止審查及輔助辦法》，湯德章故居若要登錄為紀念建築，必須是先「合於歷史建築登錄基準之建造物與附屬設施物」，並兼具屬於與歷史、文化、藝術等具有重要貢獻之人物相關者。惟目前除湯德章本人生平有較多歷史文獻外，對於這棟建物在湯德章之前的擁有者，以及建物設計興建的相關歷史，需進一步調查釐清。因此，決議維持暫定古蹟身分，暫不作出指定或登錄文化資產決定。

文資處強調，「湯德章故居」目前依《文化資產保存法》第20條為暫定古蹟，視同古蹟，適用《文化資產保存法》相關罰則，不得任意遷移或拆除、毀損，未來待掌握更多建築歷史訊息後，再提送本市審議會進行審議。

佳里區「善行寺」指定或登錄文化資產審議案，委員咸認建物具建築史或技術史之價值，自日據時期以來，善行寺與金唐殿共同呈現佛、道、齋等宗教融合的空間關係，具有其建築史上宗教空間形塑價值，決議登錄為歷史建築。

民眾兩度提報壽陸橋為文化資產，前經審議會討論後，作成列冊追蹤決定，此次依〈文化資產保存法施行細則〉第16條規定，由審議會審議本案後續處理措施，以決定採取「持續列冊」、「進入指定或登錄審查程序」或「解除列冊」。在聽取提報民眾對壽陸橋歷史資料之陳述，及工務局就壽陸橋及公園道相關可行性評估之意見後，委員考量目前公園道尚在評估規畫階段，經審慎評估後，決議持續「列冊追蹤」。

赤崁文化園區原停車場所見的建築遺構，是過去常民依「赤嵌樓」與「臺灣縣署」這兩大核心建築所營造的空間遺留，委員皆一致同意未來之保存展示規畫原則，將朝如何呈現過去街廓與兩大核心建築間的地景脈絡關係為思考，並融入現代工程設計當中，使民眾將來於遊覽過程中，認識以前的常民生活空間。

(中時 )