印度方面已決定將華為從其5G網路建設計劃中排除。此前，印度方面稱，將允許所有供應商參加5G實驗。

據俄羅斯衛星通訊社報導，相關決定是在印度電子暨資訊科技部部長拉維·香卡·普拉薩德（Ravi Shankar Prasad）主持的一次高層會議上做出的。此次會議的重點是來自大陸和5G網路釣魚攻擊的威脅。有消息人士稱：「華為已出局，目前尚無針對華為的5G試驗。」

這項提議是由「印度數據交易商聯合會」（CAIT）提出了對數據安全的擔憂，敦促政府禁止大陸公司華為和中興參與印度的5G網路的試驗。在周日，CAIT曾致函電子暨科技部長普拉薩德。

CAIT主席BC Bhartia和秘書長Praveen Khandelwal讚揚政府迄今採取的各種措施，增進印度的統治地位，並在加爾灣河谷的印度士兵遭到野蠻襲擊後對大陸做出適當的回應。CAIT表示：「通過禁止59種大陸應用程序，取消了公路，地鐵和鐵路合同，政府已明確表明其聲援國家的情感，並對大陸的態度深感憤怒。」

(中時電子報)