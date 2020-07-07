新冠肺炎疫情延燒半年，近期有239位科學家表示，新冠病毒會藉由空氣傳播，呼籲世界衛生組織修改防疫建議。對此，中央流行疫情指揮中心表示，不管是空氣傳播或飛沫傳染，目前醫院的防護都沒有問題，但民眾必須留意做好防範措施，若擔心空氣傳播，應戴好口罩，將感染風險減至最低。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，醫院都會做好最嚴謹的保護，不管是針對空氣或飛沫，都有採取嚴格的防疫措施。若有空氣傳播，光是在室內保持距離是不夠的，民眾還需要配戴口罩。

莊人祥表示，目前全球已經連續幾天，每天都新增20萬以上的病例，疫情持續上升中，有些國家基於經濟的壓力，在第一波疫情還沒結束時就推動鬆綁措施，許多民眾外出的同時，卻因為沒有保持社交距離、戴口罩，而導致第二波疫情出現。不管是空氣傳播或飛沫傳染，目前醫院的防護都沒有問題，但民眾必須留意做好防範措施。

另一方面，近期台中市指出，當地居家檢疫人數不減暴增至1800人，希望指揮中心減少入境人數，避免地方壓力過大。對此，莊人祥表示，上周入境的人數約有1萬1800人左右，前周則是7223人，全台大概增加了4500人，其中超過8成是國人，外籍人士約佔15％，研判是暑假導致返台人數增多，指揮中心會持續檢視入境人數。

(中時 )