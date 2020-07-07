屏東市與長治鄉僅一街之隔，但民眾討論熱度始終難與首善之區相較，長治鄉長古佳川於是突發奇想，找來好友拔刀相助，透過直播方式、以每周一次頻率介紹地方特產與美食，數月下來累積不少人氣，每集播出皆吸引萬人點閱。

古佳川指著身旁2位好友、屏東縣議員陳哲蕙及屏東市民代表錢權宏表示，當天就是3個人坐在一起，為提升長治能見度絞盡腦汁，想過廣邀媒體採訪，但次數頻繁、恐怕難度很高，決定還是透過自媒體，嘗試以直播踏出第一步。

「首集真的慘不忍睹」，大夥以明察暗訪方式，蒐集鄉內美食與特產，但第一次直播難免緊張，透過影片回顧，古佳川說，「真的超矬」，加上觸及人數不多，讓他直言很受挫，不過3人相互打氣、鼓勵，甚至「互相傷害」，漸漸看到成績。

陳哲蕙笑說，古佳川真的寥落去，不僅吃紅龍果皮，連害怕動物的他，都願意走到羊圈、扮成蘇武牧羊，或許是與過去嚴肅形象有著天壤之別，開始觀看人數飆高，「原來大家都想看鄉長被惡整」。

3人連續13周的直播，訪問過小黃瓜青農、冰淇淋店鋪、柴燒老麵店，還有各式農特產品，錢權宏說，直播過程不但沒有收錢，大夥更自掏腰包拚經濟，就是希望為長治打開能見度。

古佳川說，會持續蒐集直播素材，而這每一樣特產，未來將集結成冊，作成鄉里導覽地圖，讓遊客能按圖索驥，輕易走讀長治。

(中時 )