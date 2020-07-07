劉樂妍發文。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

女星劉樂妍近年將重心移往大陸，先前因新冠肺炎與官司問題，讓她一度被困在台灣，近期才如願以償回到大陸，並與愛犬團聚。今(7日)她分享有已婚男發訊息說夢到她，她反嗆：「施主，這表示你該離婚了」，引來有網友問她怎麼沒發文紀念七七事變，稍早她無奈回應：「這樣綁架我有意思嗎？」

劉樂妍今上午分享有已婚男敲她，曖昧說有夢到她，劉樂妍則眉頭一鎖，淡定虧對方這樣應該表示要離婚了，引來粉絲大笑，下午劉樂妍再發文，開頭直說：「噢，對不起。我沒注意到今天是七七事變83週年。可能我的身份，大家覺得我是一個上過人民日報的一個愛國女星，所以這一天我理所當然應該要發文，衹（只）要我沒發文就會被網友抓出來批鬥」。

劉樂妍又說：「真的很抱歉，我忘記今天是七七事變，我也該紀念一下。跟風要罵一下鬼子」，並強調問題是她先前已經罵過很多遍了，都罵到沒有詞了，「是你沒看到，不代表我沒罵，不代表我不憤怒。這樣綁架我有意思嗎？」最後笑說：「我下次搶購一元商品的時候，我也會記得今天是七七事變的紀念日，一邊搶一邊罵鬼子。這樣可以不？」

對此，網友回應：「愛國不代表能不吃飯。肚子餓問題解決了再談其他的事情」、「拒絕任何方式的道德綁架」、「這種沒必要啦，強迫別人發文就過分了」、「牢記歷史是為了警醒當年的恥辱引以為戒，歷史不是為了翻舊帳」。

(中時電子報)