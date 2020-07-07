有網友近日在PTT上發文表示，自己把存款全投入買了一間預售屋，200萬的存款瞬間歸零。就在某日要刷卡付款時，竟顯示餘額不足，便打開網路銀行查看，驚覺戶頭餘額只剩15元。

網友發文表示，自己帳戶餘額只剩下15元(圖擷取自 PTT)

原PO立即上網發文表示，離發薪日10號還有4天，請大家幫集思廣義一下，要怎麼渡過這個城市孤島，更以逗趣的口吻說：「目前的裝備有，15元、拜拜剩下的一包餅乾、一個保溫杯、白開水（無限）。」還附上帳戶餘額畫面詢問網友，這15元怎麼領出來啊？讓不少網友笑翻。

貼文下方充滿熱心的網友們，提供各種妙計，「去大賣場試吃」、「直接睡到10號」、「晚餐costco逛五圈」、「我可以借你85元讓你湊100」、「開直播說明情況表演才藝賺斗內」。

其中更有「過來人」分享專業經驗，「這沒有很困難，以過來人的經驗分享，CP值最高的是拿去買營養口糧，平均12~16元，一包營養口糧大概有8~10片，早餐或午餐吃一片+喝水，晚上吃兩片，再搭配你拜拜剩下的一包餅乾，其實不太會餓到」。

(中時電子報)