台中市府警察局第六分局藉由反詐騙、反毒品及交通安全的宣導及互動問答，希望長輩不要成為歹徒行騙的對象。（盧金足攝）

警方向長輩宣導，建立「預防犯罪、由我做起」觀念，確保自身及財產安全。（盧金足攝）

高齡化時代來臨，台中市逢福里社區在逢福里活動中心啟用社區關懷據點，警察局第六分局把握機會向社區銀髮族宣導預防犯罪，提升民眾反詐騙、防扒竊及交通安全知能，結合逢福里關懷據點設立活動，建立「預防犯罪、由我做起」觀念，確保自身及財產安全。

逢福里活動中心啟用社區關懷據點，立委張廖萬堅、市議員陳淑華、社會局、消防局等人都出席參與揭牌儀式。

台中市警察局第六分局西屯派出所所長金桂明到場向鄉親報告轄區治安，還和現場長輩以互動問答，寓教於樂，增加預防犯罪的觀念。

「反詐騙電話號碼，您知道嗎？」現場長輩反應相當熱烈，警第六分局也準備洗衣袋和菜瓜布等生活用品，作為參與回應的長輩的小獎品。

員警詢問長輩，「阿公拿菜瓜布回去會幫忙洗碗嗎？」阿公妙答「我要拿回去給媳婦洗。」有孝順媳婦幫忙家務，增加不少溫馨「

笑」果。

台中市府警察局第六分局表示，藉由反詐騙、反毒品及交通安全的宣導及互動問答，希望能吸引民眾目光，讓長輩遇到詐騙等事件時，先能冷靜查證，不要成為歹徒行騙對象。

(中時 )