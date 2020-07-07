退輔會主委馮世寬（左）等人徒步走過新落成的「京華橋」，盛讚橋身優美，除可俯瞰七家灣溪，還可遠眺桃山美景。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場重建跨七家灣溪吊橋，命名「京華橋」以「榜書體」書寫。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場「京華橋」落成啟用，退輔會主委馮世寬與遊客合影。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）提供／王文吉台中傳真）

武陵農場轉型觀光遊客遽增，鑑於隘口路幅狹隘，最窄僅約2公尺，為實施人車分流，興建跨七家灣溪吊橋，命名「京華橋」，由人間國寶李秉圭提字。退輔會主委馮世寬7日出席啟用儀式，他特別感謝雪霸國家公園管理處、林務局東勢林管處鼎力相助，共同斥資3500萬元

武陵農場為實施隘口人車分流，興建跨七家灣溪吊橋「京華橋」，寓意天地萬物繁華昌盛。7日落成啟用儀式，退輔會主委馮世寬、雪霸國家公園管理處長楊模麟、玉山國家公園管理處長鍾銘山、東勢林區管理處長蕭崇仁一同走過吊橋，宣布「京華橋」開通啟用。

李秉圭致詞時提到，「京華橋」三字以「榜書體」書寫，書寫時要一氣呵成，方能氣勢磅礡，特色是完成時要有針插不進去、密不透風感覺與氣勢，方為傳世逸品及雋永之作。

馮世寬表示，京華橋完成後可避免人車爭道，建議遊客從兆豐橋進入茶園步道到達觀月亭，欣賞2月浪漫的櫻花花海，4月時則在吊橋旁邊的農莊文物館欣賞芳香人的白藤及紫藤，再由京華橋跨過七家灣溪，回到武陵路上

武陵農場副場長胡發韜表示，榮民於1959年前後，為開拓北谷創建吊橋，1993年該橋損壞嚴重，新建兆豐橋取而代之後拆除，僅留橋墩見證歷史。武陵農場為實施隘口人車分流，與林務局東勢處及雪霸處共同斥資3500萬元重建吊橋，並由退輔會命名「京華橋」。

(中時 )