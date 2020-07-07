國民黨立委林為洲今天到司法院遞交釋憲聲請書，他被問及蔡英文總統召見大法官呂太郎並喝斥一事，林為洲說這在國外是要下台的，他批評如果總統可以叫大法官來問事情，那還有司法獨立可言嗎？

前大法官許玉秀昨天在媒體發文指稱，今年3月蔡英文總統在官邸接見公民團體時，把已擔任大法官的司法院前祕書長呂太郎找來，當公民團體的很嚴厲地把呂太郎喝斥一頓；司法院由祕書長林輝煌發聲明稿反擊，指這些內容絕非事實。

林輝煌說，當天總統在官邸接見民間團體代表，許玉秀前大法官並未在場；會談中，有人提到司法院院會去年5月30日通過而送請行政院會銜的鑑定制度，在行政院尚未完成會銜，因而想瞭解司法院研修過程中的各方意見。

林解釋，他在去年10月1日才就任，該修正案在司法院研修過程是由前任祕書長呂太郎主持，因此邀請呂太郎說明，但呂太郎到場前，該爭議已經釐清，結束該議題，更無所謂「總統喝斥呂大法官」的情節。

(中時 )