香港國安法第43條實施細則6日生效，要求外國及台灣政治性組織及其代理人配合。蔡英文總統今天表示，必要時會對國民和我們國家相關組織發出警訊和指引，讓他們不要因此受到傷害，如果香港國安法的施行對國家造成傷害或有不合理現象，也會考量反制措施。

香港國安法第43條實施細則刊憲公布，6日生效。該實施細則規定，可向外國及台灣政治性組織及其代理人要求就涉港活動提供資料。若不遵從要求或提供虛假或不完整訊息，可判罰款或監禁2年。

蔡英文今天出席外貿協會50周年茶會，媒體詢問時政府應有所作為時表示，每個重要的政黨都應該有能力判斷，香港國安法哪些是不能接受的。

她說，我們也會隨時緊盯香港國安法的施行，必要時會對國民和我們國家相關組織發出警訊和指引，讓他們不要因此受到傷害，香港國安法的施行若對國家造成傷害或有不合理現象，會考量反制措施，也希望不只是執政黨，所有政黨都能一起面對國安法對台灣造成的傷害。

此外，針對前總統馬英九表示，台灣的國安五法，比起香港國安法「不遑多讓」。蔡英文反酸馬英九「這幾天對他講這句話的評論非常多，很多人對他講這句話感到不解，我也很難理解為何他會這麼說」。

她說，我們是民主國家，也跟其他許多民主國家一樣，制定法律和強化法律來防止中國勢力滲透和入侵我們社會，破壞民主，這是國安五法主要目的，很多民主國家都有這樣的做法，來有效保護民主。

至於香港國安法，蔡英文強調，這是一個不是民主機制的政府，用來限制人民自由和對民主訴求，這也是主要民主國家都一致譴責的，我們同樣也予以譴責，這和其他民主國家做的是一樣的事情，不知道馬前總統為何會有這樣的言論。

(中時 )