台股周二在萬二附近上沖下洗，開盤3分鐘內直奔12249.95點創30年新高，獲利賣壓隨後湧現，終場收在12092.97點，下跌23.73點，成交值放大到2745.86億元，近期光電族群成盤面熱點，帶動這波漲勢的股王大立光(3008)今天火力暫歇，下跌5元收在4405元，取而代之進攻的小兵們，包括錸德(2349)、天瀚(6225)、元晶(6443)、鈺德(3050)都一路漲停鎖到底。

至於亞光(3019)受惠於6月業績亮眼，除息直接秒填息、漲停收在77.1元，其他包括錸寶(8104) 表現亦亮眼，觸及漲停後打開，收盤漲幅仍高達9.26%，憶聲(3024)漲8.64%、達運(6120)漲6.67%、乙盛-KY(5243)則是漲4.42%。

另外，包括華晶科(3059)、奇偶(3356)、晶彩科(3535)、佳凌(4976)漲幅都在3.5%左右，洋華(3622)走勢更是戲劇性，開盤漲停後尾盤翻落平盤之下又再收高3.45%。

觀察外資布局狀況，今日強勢股恰巧外資都有佈局，截至7月6日，外資連續買超鈺德5天共151張、華晶科4天391張、憶聲3天811張，其他則是買超1天，包括錸德4539張、亞光1514張、達運840張、元晶418張、佳凌243張、乙盛-KY 214張，酌量小買錸寶、奇偶。

光電類股指數今收黑，日K連5紅終止，不過短天期均線依舊呈現多頭排列未破壞，分析師認為，投機力讓不少光電股不看基本面也活蹦亂跳，如果現在想要短打，因為來到高檔區，操作上還是先以第3季業績成長為優先，若個股技術面轉弱，又或法人減碼，建議優先調節。

(時報資訊)