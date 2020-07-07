永豐金(2890)旗下永豐銀行首度結合民間電力交易、輔以融資服務加速創能，扮演推動綠電交易自由化的重要推手，並協助企業接軌RE100（100% renewable electricity；百分之百再生電力）國際潮流。永豐銀行資深副總經理歐陽子能表示，《電業法》第一階段修法後，綠電成為可交易的商品，為促進自由化發展並提升市場效率，永豐首度攜手創能及銷售平台業者，創新融資架構以擴大建置太陽能電廠，亦為企業打造穩定的潔能來源、接軌國際，開啟綠色生態圈全新時代。

歐陽子能指出，過往民間太陽能電力業者必須與台電簽訂躉售合約、具備穩定還款能力後，銀行才願意融資，導致一般企業若有綠電需求，僅能向以自有資金建置電廠的業者購買，造成來源有限、需求更難以被滿足。永豐與創能及售電平台業者合作，讓綠電可以加速建置並直接銷售至終端用戶，帶動供給增加，加上需求持續揚升，形成正向循環，促進市場自由化。

同時，歐陽子能表示，用電企業直接使用綠電可接軌RE100，進一步打入國際大廠供應鏈。全球超過240個企業加入RE100倡議，涵蓋科技、民生、金融及百貨產業，包括NIKE、Google及Apple等[3]，除承諾100%使用綠電外，部分企業（例如：Apple）更自主規範旗下供應鏈廠商應同步使用綠電。隨台灣綠電市場擴大，廠商逐步導入後亦有助爭取指標性客戶與訂單。

全方位發展綠電，永豐銀行至今年6月底，融資合作太陽能電廠約4,200座、總發電量逾1.25 GW（百萬瓩），融資餘額較去（2019）年底增加28%；歐陽子能表示，今年獲金管會頒發「辦理新創重點產業放款」優等銀行、循環經濟產業特別獎及再生能源產業特別獎三大殊榮；同時簽署「赤道原則」成為全球第102家赤道銀行（Equator Principles Financial Institutions；EPFIs），致力打造綠色生態圈、迎接綠電新紀元。

(時報資訊)