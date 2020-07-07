美國「第一千金」、總統川普的女兒伊凡卡一向是大眾與鎂光燈的焦點，但沒想到竟然也會成為川普鐵粉們砲轟對象？就在伊凡卡在社群網站中分享一張戴上口罩的自拍照後，意外惹火川普的支持者們，不僅要求她脫掉，甚至有人直嗆「看起來愚蠢」、「拿下來好嗎」。

據《每日郵報》報導，伊凡卡（Ivanka Trump）分享了與共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）與魏斯特曼（Bruce Westerman）的合照，並轉貼了同樣的貼文「戴上口罩，種植樹木」。不過這張照卻意外引起她的父親川普的粉絲們，認為伊凡卡是藉此推廣美國人民戴口罩，稱這是「險惡意圖」，並嗆她「看起來很可笑愚蠢」，要她把口罩拿下。

報導指出，有網友在下方留言「現在要口罩幹嘛？真令人驚訝」、「WTF伊凡卡？你為啥要支持你早已知道的險惡意圖？快把口罩拿下，你又沒染病，這也不是真的大流行...看到這對你真感失望」。

不過這也並非伊凡卡首次在鏡頭面前戴口罩。就在川普6月初時特別赴白宮附近的聖約翰教堂前拍手持聖經照，一旁的伊凡卡就戴上全黑口罩。而這次為伊凡卡首次在社群網站上轉貼自己的口罩自拍照，但卻惹毛了普遍在疫情中不願戴上口罩的川普支持者們。

不過，川普在上周對於戴口罩的態度完全改變，先前曾嗆媒體「只是想看她戴口罩模樣」的川普，改稱「我完全支持戴口罩，我覺得戴口罩很好」、「我覺得我起口罩看起來像獨行俠」，不過他本仍仍未在鏡頭面前主動戴上口罩，即使在群眾密集的場合也一樣。

(中時電子報)