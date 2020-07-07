台中市外埔幸福公園由公墓改建而來，由於僅1盞燈，照明嚴重不足，入夜後陰森森令居民卻步。（陳淑娥攝）

市議員吳敏濟7日召集會勘，養工處將增加3盞景觀高燈及7盞矮燈提高照明。（陳淑娥攝）

台中市外埔幸福公園由公墓改建而來，由於僅1盞路燈，照明嚴重不足，入夜後陰森森令居民卻步，市議員吳敏濟7日召集會勘，養工處將增加3盞景觀高燈及7盞矮燈提高照明，大甲警分局也將在公園內外安裝監視器，保障治安及交通安全。

外埔大東里鄰長梁敏雄指出，近二年來，在吳敏濟議員爭取之下，幸福公園陸續增加多項健身器材、環園步道、大型長頸鹿造型的水泥溜滑梯及座椅之後，附近居民已習慣在清晨及白天前往休閒活動，但是一到夜間就沒了人影。

吳敏濟指出，甲安埔公園綠地稀少，居民難得有戶外休閒活動空間，幸福公園僅1盞燈，且受到樹枝阻礙，黑漆漆的公園顯得陰森森、很可怕，夜間照明有必要加強，只有白天可以使用實在太可惜了；另外，為了提高社區和公園治安，也應該設置監視器。

居民陳鳳如說，近來天氣非常炎熱，傍晚6點多晚飯後，大家都想帶小孩到公園裡活動散步幫助消化，但是天色很快就暗下來，基本上7點以後就沒有人了。既害怕跌倒受傷，也擔心流浪漢出沒，昏暗的地方容昜成為治安死角，只好早早回家。

台中市養公處副處長廖文偉表示，經過吳敏濟議員召集會勘後，該處計畫在幸福公園內裝設3盞景觀高燈、7盞矮燈及10座石椅，工程經費80萬元，日前已完成發包，週五開始施工，預計1個月後完成，公園的設施將更為完善，希望市民能夠安心前來活動。

大甲警分局保安組長王敏政指出，幸福公園位於國3大甲交流道出口附近，公園旁的甲東路是外埔與大甲重要的連外道路，經過2次勘察後，基於交通安全與公園及社區治安的需要，該分局將在公園外的甲東路及公園內裝設5個監視器鏡頭。由於今年預算來不及安裝，分局預定明年執行。

(中時 )