北市敬老愛心卡推出綁振興三倍券，即可「消費滿3000補3000」的優惠，但議員黃郁芬接獲陳情，不少長輩抱怨，綁定前還需先將一代卡更新成二代卡，造成極大的麻煩與困擾，要求市府盡速修正。民政局回應，長輩若前往里辦公室或區公所，均會立即協助辦理。

黃郁芬指出，北市府為帶動無現金支付及配合行政院所推出的振興券方案，臺北市政府加碼 針對近55萬名長者以及身障者推出花3000補3000的加碼方案，只要將北市的敬老卡及愛心卡與振興券綁定，除了行政院回饋的2000元之外，北市府再加碼回饋1000元。

黃郁芬說，但卻發現，在線上綁定敬老愛心卡時，一代卡無法進行綁定而發生錯誤，二代卡則可順利綁定成功的狀況，導致必須先將一代卡更新為二代卡，才能進行綁定振興券的設定，造成使用民眾極大的困擾。

她強調，基於這個問題，請市府盡快修正一代敬老愛心卡無法綁定系統的錯誤，並提升將一代敬老愛心卡更新為二代敬老愛心卡的成效。

民政局回應，如果是在里辦辦理，里幹事會將資料送回區公所設定，長者就不須多跑一趟；倘若長者是在區公所辦理，則會立即協助將一代卡更新為二代卡，過程僅需5分鐘。

(中時 )