苗栗監理站近日接獲民眾檢舉竹南地區有白牌車違規營業，7日上午聯合苗栗縣警局交通隊，於竹南超豐電子及火車站等地違規營業熱點強力執法，攔檢5部自小客車，查獲一輛違規營業白牌計程車，當場對周姓駕駛開單告發。

苗栗監理站根據民眾檢舉，7日上午會同苗栗縣警局交通隊員警前往竹南火車站等地點埋守查緝白牌計程車，共攔檢5輛可疑車輛，查獲周姓男子駕駛白色自小客車營業載送2名乘客。

周某供稱，收費採喊價方式，載客2人至竹南火車站，1趟酌收150元車資，乘客則表示，坐白牌車比較便宜，所以常會叫車。

監理人員依據公路法及汽車運輸業管理規則規定，當場開單告發，處以10萬元罰鍰，並吊扣白牌車駕駛駕照及汽車牌照。

苗栗監理站長蘇淑賢表示，「白牌車」為自用車，不屬於公路監理機關列管的營業車輛，不得載客營運，如以自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定，處新台幣10萬元以上2500萬元以下罰鍰，其非法營業的車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照。

(中時 )