大陸最大晶圓代工廠中芯國際即將在上海科創板掛牌，備受市場矚目。針對美國對華為的制裁，有人認為華為可向陸廠購買晶片，但外媒卻指出，中芯恐怕也難逃美國禁令、無法供貨給華為。

今年5月，美國商務部再度緊縮華為禁令，所有企業要出貨半導體產品以及相關技術，必須經美國政府審查通過，加上台積電日前也宣布將赴美設廠，用來生產5奈米製程，預料華為在晶片生產將斷供。

市場期待，大陸晶圓代工龍頭中芯國際可以供貨給華為。華爾街日報指出，在此敏感時機，中芯回到大陸A股上市也有額外的戰略意義，但因為中芯也仰賴美國生產的晶片製造設備，因此，中芯恐怕也無法逃過美國禁令，無法銷售晶片給華為。

報導指出，以中芯目前的技術能力仍遠落後於台積電、三星，分析師預估中芯技術仍落後約5年，在可預見的未來這種差距可能會持續下去；儘管大陸希望減少在半導體供應方面對外國的依賴，讓中芯將從陸企手中獲得更多低階晶片訂單，但中芯毛利目前仍遠低於台積電，上季中芯毛利約26%、低於台積電的52%。

(中時電子報)