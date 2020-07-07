下周四點燃戰火的俄亥俄紀念高球賽，原本計劃成為PGA美巡賽新冠肺炎疫情之下復賽後第一場開放觀眾進場的賽事，不過官方今天臨時轉彎，宣布比賽要閉門進行，球迷只能繼續先透過轉播欣賞球員精湛的球技。

俄亥俄紀念賽由高球傳奇「金熊」尼克勞斯創辦，比賽地點在俄亥俄州都柏林的繆菲爾德高爾夫俱樂部，原本PGA計畫每一回合比賽開放8000位球迷進場觀賽，並要求大家保持社交距離，也不會搭建看台，不過今天PGA發表聲明，表示還是要先暫停開放觀眾進場。

PGA主席莫納漢（Jay Monahan）表示：「由於新冠肺炎大流行，給社區防疫帶來很大的挑戰，為了能讓高球回到我們的生活，必須把重點放到優先重視的事情，而健康與安全就是我們最關心的。僅管暫緩開放觀眾進場是很困難的決定，但這是大家的共識，也很感謝所有人的努力，就讓我們靜待開放球迷進場的時候到來。」

莫納漢補充：「儘管閉門進行，我們還是深信俄亥俄紀念賽會是很了不起的賽事，大會也會替球員送上最好的競賽環境，以及讓全世界球迷享受最具娛樂性的競爭過程。」

(中時 )