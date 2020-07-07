台積電美股ADR站上61美元新高，帶動台積電今（7日）早盤狂飆8元、衝上346元，平了今年1月所創下歷史天價，市值近9兆元。有網友認為，近20年來台積電證明一件事，就是每次遇到崩盤，股價都能夠漲回甚至更高，對於不會選股的投資人來說真是救星。

台積電挾先進製程技術領先優勢，在未來幾年沒有競爭對手之下，營運成長可期，帶動本波段股價強勢表現，除了先前倒貨的外資連續5個交易日買超6.4萬張，投信6月以來也加碼20.6億元，散戶大軍更是把握台積電回檔時機加碼，2～4月小股東（持股10張以下、含零股）人數由37.4萬大增至43.3萬人。

台積電股價短線從29日最低點310元，漲到今天一度攻上346元高點，短短一周價差高達36元，雖然終場漲勢收斂，僅小張0.5元，收在338.5元，但仍是市場投資人最關注的焦點。

有網友在臉書發文表示，買台積電且長期持有幾乎沒有賠錢的，只要趁每次台積遇到不理性下跌時趁機進場， 比方說今年疫情有跌到250元以下，買來放著幾乎一定會漲上來。

原PO指出，「近20年來台積電已經證明每次遇到崩盤，最後都能夠漲回來甚至更高，若買中x合x這類短期飆股真的很爽 ，沒人敢說會不會隔天就亮綠燈，建議有選股困難症或常看錯的人，直接加入GG神教就好，每天都可以睡得安穩。在台積電技術沒有被三星、英特爾或中芯超越之前，只要遇到大跌都是進場良機。」

對此，多數網友竟一面倒看好合一，認為「買合一才是真的安穩 每天睡到中午 困霸數錢還不會被洗盤影響心理」、「買合一就算下跌也不會被套超過七天，一個禮拜績效x打台G一年，你跟我說買台G比合一好？」、「合一十年沒對手 台G敢說自己十年沒對手?」、「台gg年底前350～400不意外，但合一那時候至少600」、「台積還要小心對手超越 還被美國中國弄 你說抱的安穩？」。

但也有不少力挺護國神山，「台積強在『20年來長期持有幾乎穩賺不賠』這種安定感」、「問題是20年來台積電會讓股東虧錢嗎？合一能撐20年嗎？」、「還是看好台G慢慢漲，合一那種飆法小心使得萬年船」、「飆股玩到最後 總有人要當最後一隻老鼠」。另有人持中肯看法，「GG就是讓妳穩穩賺，合一可以讓你財富自由..」、「台積合一拚價蠻有趣的 一個穩健陣營 一個飆股陣營」。

(中時電子報)