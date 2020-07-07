偵查佐的職位除須專司刑事案件的偵查，還需為追查事實真相耗盡全力，但新北市竟有名陳姓偵查佐，不僅在辦理業務的態度屢屢怠惰，還異想天開的偽簽「現已無資料可供追查」等文句，來偽造的公文書，現經基隆地檢署調查後，處分他緩起訴，並繳交國庫15萬元。

新北市警局瑞芳分局偵查隊陳姓偵查佐去年9月間受理周姓民眾遭詐騙案後，遲遲沒有進行調查，他因為擔心辦案期限快到了，自己會因為逾期辦案遭行政處分，因此在今年3月，在偵查隊辦公室內偽造出「現已無資料可供追查」等等的不實事項後，再拿長官的簽核舊公文，以偽造公文的手法複印到自己的公文上，再藉不知情同仁協助歸檔。

陳姓偵查佐以此偽造手法，並將偽造公文書歸檔，但還是被負責歸檔業務的同仁發現並舉報，最後依偽造文書罪嫌函，移送法辦，並除被拔牌改調制服警察，還被調離瑞芳分局。

檢方調查認定，陳員偽造的公文書，已損害多名長官及警察機關對於公文核閱的正確性，並觸犯偽造文書的犯行，其刑度為3年以上的「公務員假借職務上之機會行使偽造文書公文書罪」，但警察關考量陳姓偵查佐坦承犯行、犯案動機非惡劣，處分緩起訴，但需要支付給公庫15萬元，並接受法治教育足足6小時。

(中時 )